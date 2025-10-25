Ministro Jorge Figueroa realiza visita inopinada al Hospital Santa Rosa y constata atención a pacientes

✓ Durante su recorrido, el titular de Educación dialogó con pacientes y personal médico a fin de conocer las condiciones reales del servicio

✓ La jornada fue parte de las acciones de campo del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional, que impulsa una gestión más cercana y articulada al servicio de la ciudadanía

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, realizó una visita inopinada al Hospital Santa Rosa, en el distrito de Pueblo Libre, donde recorrió las áreas de emergencia y dialogó con médicos, enfermeras, pacientes y personal de salud para conocer de primera mano las condiciones de atención y los principales desafíos que enfrenta este establecimiento público.

La visita se enmarca en el despliegue intersectorial impulsado por el Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional, orientado a recuperar la confianza ciudadana y fortalecer los servicios públicos desde el contacto directo con la población.

“Este es un Gobierno que escucha, que sale a las calles y conversa con la gente. El presidente José Jerí nos ha pedido mirar el país desde sus hospitales, sus escuelas y sus comisarías, para entender lo que realmente necesita nuestra población”, expresó el ministro Figueroa.

El titular del Minedu destacó que salud y educación deben avanzar de la mano, como pilares del desarrollo nacional, y subrayó que una gestión efectiva debe combinar empatía, eficiencia y compromiso.

“Las personas que requieren la atención del Estado, ya sea en salud o en educación, deben recibirla con respeto y al más alto nivel. Se trata de brindar calidad humana en cada acción”, añadió.

Durante la supervisión, se constató que el área de emergencia del hospital atiende en promedio a 250 pacientes por día y cuenta con 43 profesionales de turno, entre médicos y enfermeras. Asimismo, dispone de tomógrafos, ecógrafos, ventiladores mecánicos, monitores y electrocardiógrafos operativos, lo que garantiza una atención oportuna y segura.

El ministro estuvo acompañado por el director general del Hospital Santa Rosa, Dr. Raúl Nalvarte Tambini, quien agradeció la visita y destacó su importancia. “Estas acciones fortalecen la articulación con otros sectores y permiten visibilizar la necesidad de reforzar el sistema público de salud”, señaló el director Nalvarte.

Finalmente, el ministro Figueroa reafirmó que el objetivo del Gobierno es consolidar una gestión más humana, transparente y eficiente. “El Estado tiene que estar donde la gente lo necesita. Ese es el verdadero sentido de servir: llegar, escuchar y resolver”, concluyó.