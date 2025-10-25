Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión para extranjero que asesinó a una menor de 16 años de edad

Laurys Alejandra, una menor de 16 años de edad que fue hallada sin vida supuestamente electrocutada por una descarga eléctrica de un celular en su dormitorio de su vivienda de Villa El Salvador, no falleció por esta causa, sino que habría sido estrangulada por su ex pareja, un ciudadano venezolano identificado como José Gregorio Plaza.

El Ministerio Público de Lima Sur, solicitó nueve meses de prisión preventiva para José Gregorio Plaza, presuntamente por asesinar a su ex pareja de 16 años de edad en el interior de su vivienda del distrito de Villa El Salvador, el pasado 13 de octubre.

El fiscal provincial Wilson Cesar Sánchez Socorro de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa El Salvador, hizo este pedido al formalizar la investigación preparatoria contra por el presunto delito de feminicidio en agravio de una menor de 16 años, tras realizar las diligencias preliminares, urgentes e inaplazables, para el esclarecimiento de los hechos.

Como se recuerda, el cadáver de la víctima fue hallado en su dormitorio y la Policía Nacional señaló como primera hipótesis que habría sido un accidente doméstivo y fue electrocutada por la explosión de la recarga de un celular. Luego su cadáver fue enviado a la Morgue para que le realicen la necropsia de Ley.

El Ministerio Público al recibir los resultados de la necropsia de la víctima, el cual indica que la menor de 16 años, Laurys murió por asfixia por estrangulamiento y constricción cervical y no por una descarga eléctrica producto de la explosión de su celular, las investigaciones dieron un giro inesperado y apuntaron al principal sospechoso su ex pareja José Gregorio Plaza, por lo que dispuso la captura y prisión preventiva.