Liverpool en caída libre en la Premier League al perder su cuarto partido ante Brenford 3-2

Por la novena fecha de la Premier League, Liverpool vigente campeón, sufrió su cuarta derrota consecutiva, al caer de visitante ante Brentford por 3-2, entrenado en una crisis futbolística que no ocurría hace tiempo. En ambos tiempos fue superado por las “Abejas” del Brentford, que incluso pudo lograr un triunfo por mayor diferencia.

El primer tiempo termino con ventaja parcial del local por 2-1, anotaciones del burkinés Dango Quattara a los 5’ y el alemán Kevin Schade a los 45’, mientras que la visita obtuvo el descuento a los 50’ por acción del húngaro Milos Kerkez, que fue muy protestado por Brentford, ya que había pasado el tiempo adicional que concedió el árbitro Robinson.

En el complemento, Brentford amplió diferencias con el tanto del brasileño Igor Thiago de penal a los 60’ , y cuando terminaba el partido, apareció la calidad del egipcio Mohamed Salah (89’) para anotar un segundo descuento, pero no le alcanzó para al menos salvar un punto. Liverpool se quedó con 15 puntos en el sexto lugar (a cuatro del líder Arsenal que juega hoy con Crystal Palace), mientras Brentford subió al puesto 10 con 13 unidades.

Otros Resultados: Chelsea 1 Sunderland 2, Newcastle 2 Fulham 1; Manchester United 4 Brighton 2; Principales Posiciones: Arsenal 19; Sunderland 17; Manchester City 16; Manchester United 16; Bournemouth 15; Liverpool 15.Partidos del Domingo: Arsenal-Crystal Palace; Aston Villa-Manchester City, Bournemouth-Nottingham Forest; Wolves-Burnley; Everton-Tottenham.