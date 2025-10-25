INPE: con uniformes blanco trasladan a internos de alta peligrosidad en Penal Ancon I

INPE: con uniformes blanco trasladan a internos de alta peligrosidad en Penal...

Los reclusos fueron presentados con uniforme blanco y bajo estrictas medidas de seguridad

El presidente de la República, José Jerí, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes Yataco, supervisaron el traslado de internos de alta peligrosidad al penal Ancón I.

Al respecto, el presidente del INPE, indicó: «los reos trasladados cumplen condenas por delitos como sicariato, extorsión y secuestro, con penas que oscilan entre los 18 y más de 30 años de prisión».

Asimismo, este operativo busca reubicar a los internos en una zona especialmente acondicionada para albergar hasta 168 personas bajo un nuevo régimen penitenciario.

La nueva zona del penal Ancón I fue habilitada específicamente para concentrar a los internos considerados de mayor peligrosidad. La autoridad también señaló que, en el marco de esta política penitenciaria, se realizarán nuevos traslados en los próximos días.

Reos fueron reubicados desde Castro Castro y otras zonas de Ancón

En esta primera fase, más de 15 internos fueron trasladados desde el penal Castro Castro y desde otras áreas internas del propio penal Ancón I.