“Cuto” Guadalupe saluda crecimiento de transporte ecológico impulsado por empresa china en el Perú

“Con fe se puede masificar uso de bicicletas en el país”
Es lo mejor. Los alcaldes deben abrir nuevas ciclovías porque por ahí es la forma más saludables y ecológica de movilizarse en las grandes ciudades, demandó el exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe durante la inauguración del tercer local de la empresa china de bicicletas, Zhilian, en Lima Metropolitana.
“Tenemos que fomentar en la población el uso de las bicicletas y así habrá menos contaminación ambiental, y lo bueno es que también tendremos gente con mejor estado físico, saludables y sin estrés”, expresó “Cuto”, famoso por ser defensa central de Universitario de Deportes.
Con un 1.93 metros de altura, el ex jugador nacido en Chincha Alta agradeció a Luis Ramírez Mateo, gerente regional de Zhilian en el Perú, por llevar adelante una empresa preocupada en defender el eco-sistema y fomentar la buena salud entre la población.
“En Zhilian hay un compromiso con los valores que deben tener y defender todas las personas, es una empresa que trabaja con fe y con fe todo se puede lograr, porque la fe es lo más lindo de la vida”, añadió “Cuto” ante el aplauso de cientos de sus admiradores que fueron a la inauguración del local.
Ramírez, por su parte, agradeció al ex jugador crema por ponerse la camiseta de Zhilian y apoyar sus iniciativas para fomentar el uso masivo de las bicicletas, en Lima y todo el país, porque así se frena la contaminación y la gente hace ejercicios físicos.
Indicó que, con este nuevo local abierto en Los Olivos, Zhilian ya abrió tres sucursales en Lima Metropolitana y es la novena, en todo el país. “Como dice nuestro querido Cuto, vamos con fe en la difusión del uso masivo de bicicletas, como ocurre en otros países”, agregó.
La inauguración del nuevo local se realizó el pasado fin de semana en el Punto 4S de Los Olivos, con asistencia de más de 700 personas, la mayoría usuarios de las bicicletas Zhilian, que tienen los modelos más avanzados y novedosos del mercado internacional. Durante el evento, se sortearon celulares Galaxy A16, planchas, secadoras de pelo, audifonos, jarra electrica, cafetera, licuadoras y una refrigeradora.