“Cuto” Guadalupe saluda crecimiento de transporte ecológico impulsado por empresa china en el Perú

“Con fe se puede masificar uso de bicicletas en el país”

Es lo mejor. Los alcaldes deben abrir nuevas ciclovías porque por ahí es la forma más saludables y ecológica de movilizarse en las grandes ciudades, demandó el exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe durante la inauguración del tercer local de la empresa china de bicicletas, Zhilian, en Lima Metropolitana.