Cusco F.C. recuperó el segundo lugar del Acumulado al vencer a Atlético Grau 1-0

Un golazo de Álvaro Ampuero a los 80’ le permitió a Cusco F.C. derrotar por 1-0 a Atlético Grau de Piura, resultado que le permite no solo recuperar el segundo lugar del Acumulado con 63 puntos (dos más que Alianza Lima), y obliga hoy a Universitario a ganar al ADT para coronarse Tricampeón. Se jugó en el Estadio “Garcilaso de la Vega” y el arbitraje de Bruno Pérez.

El partido fue cerrado por la serie resistencia del cuadro piurano, que le hizo difícil la tarea al elenco “dorado” cusqueño, pero una acción individual de Álvaro Ampuero por la izquierda, sacó un latigazo alto haciendo ingresar el balón a la red, pese a la volada de Patricio Álvarez. A los 90’ se anuló un gol de Jerson Reyes de Grau por offside.