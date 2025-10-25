Bayern Múnich goleó al Monchengladbach 3-0 y se mantiene líder de la Bundesliga Alemana

Manda tranquilo. Bayern Múnich continúa demostrando su poderío en la Bundesliga de Alemania, tras golear como visitante 3-0 al Borussia Monchengladbach, cotejo por la octava fecha. El cuadro bávaro dirigido por el belga Vincent Company, volvió a imponer su jerarquía y amplió su impresionante racha de triunfos.

Los goles fueron convertidos por Joshua Kimmich a los 64’, Raphael Guerreiro a los 69’ y Lennart Karl a los 81’, sellando una victoria contundente ante un rival que poco pudo hacer para detener el dominio rojo, y que se quedó con 10 en la primera etapa por la expulsión de

.

Otros Resultados: Augsburgo 0 Leipzig 6; Eintracht Frankfurt 2 St. Pauli 0; Hamburgo 0 Wolfsburgo 1; Hoffenheim 3 Heidenheim 1; Borussia Dortmund 1 Colonia 0. Principales Posiciones: Bayern Múnich 24; Leipzig 19; Borussia Dortmund17; Stuttgart 15; Bayer Leverkusen 14; Eintracht Frankfurt 13. Partidos del Domingo: Bayer Leverkusen-Friburgo; Stuttgart-Mainz.