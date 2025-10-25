Ayacucho F.C. ganó a Garcilaso 4-2 y quiere salvarse del descenso en el Acumulado

En un partido que tuvo goles expulsiones y emociones, Ayacucho F.C. derrotó en casa al Garcilaso del Cusco 4-2, y sumó 29 puntos, buscando salvarse del descenso, y por ahora supera a UTC (28) y quedó a uno de Juan Pablo II (30). Se jugó en el Estadio de Las Américas y con el arbitraje de Jesús Zamora que expulsó a Lucumí y Bilbao en el local, mientas que a Nunes, Lojas y Gómez en la visita.

Anotaron por Ayacucho .F,C. Arakaki (19’), el paraguayo Caballero (25’), Pérez-Azambuya (69’) y Orue (99)’, y por la visita descontó el argentino Naya ( 77’ de penal y 83’). En el otro partido jugado ayer en el “Campeones del 36” de Sullana, Cienciano logró una gran victoria de visitante ante Alianza Atlético 1-0, anotación de Benites de penal (87’) y se mete a la pelea por cipa a la Sudamericana.