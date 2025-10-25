Universitario ganando este domingo al ADT en Tarma se proclamará Tricampeón Nacional

El domingo es el día. Universitario de Deportes visitará al ADT en Tarma, y ganando el partido se proclamará por anticipado como Tricampeón del fútbol peruano. Se jugará desde las 3:30 p.m. en el Estadio “Unión Tarma” y el arbitraje de Kevin Ortega. Los cremas (mañana de granate) no la tendrán nada fácil, ya que los tarmeños necesitan también ganar, para meterse a cupos de la Sudamericana.

Tras su buena victoria del jueves ante Sporting Cristal (1-0), la “U” a decir de su técnico Jorge Fossati, hará cuatros variantes en la oncena titular, con los ingresos desde el vamos de Anderson Santamaría, José Carabalí, Jesús Castillo y Andy Polo por Aldo Corzo, César Inga, Jorge Murrugarra y Hugo Ancajima, volviendo a su oncena habitual.

Por su parte ADT, tendrá la baja de sus central Gustavo Dulanto (no jugará por convenio con la “U” que es dueño de su pase) ingresando Gu-Rum Choi en su lugar. Arriban mantendrá a su goleador Mauro Da Luz como carta de gol.

ALINEACIONES

ADT: Hermoza; Narváez, Soto, Choi, Bersano; Barreto, Robles, Pérez, Cabello, Da Luz y Rojas. DT: H. Melgarejo.

UNIVERSITARIO: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes, Castillo, Concha, Carabalí; Vélez y Valera. DT: J. Fossati.

ÁRBITRO: Kevin Ortega

HORA: 3:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio “Unión Tarma” de Tarma