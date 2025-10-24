Ventura respalda proceso disciplinario contra José Domingo Pérez tras anulación del caso Cócteles

El congresista fujimorista cuestionó las investigaciones del fiscal del Equipo Especial Lava Jato y calificó de «risible» que continúe con sus indagaciones tras los errores en la imputación detectados por el Tribunal Constitucional.

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público abrió un expediente disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez tras la anulación del caso Cócteles por parte del Tribunal Constitucional. El congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura respaldó esta medida y cuestionó el trabajo del miembro del Equipo Especial Lava Jato. El proceso durará 60 días y evaluará si el fiscal cometió faltas en el ejercicio de sus funciones.

Acusaciones devueltas y cuestionamientos políticos

Ventura señaló que las acusaciones de Pérez fueron devueltas en más de 19 ocasiones por carecer de sustento legal. «Mire lo de Domingo Pérez, disculpen ustedes el término que utilicé, risible, ¿no? Porque en más de 19 ocasiones sus acusaciones fueron devueltas sin sustento legal. Todas han sido totalmente politizadas».

El parlamentario insistió en que las investigaciones del fiscal tienen un componente político. Cuestionó específicamente la vinculación del difunto expresidente Alberto Fujimori y del partido fujimorista con el caso Lava Jato. «En todas las causas de Domingo Pérez, las acusaciones tenían un sustento político. ¿Qué tenía que ver Fujimori con Lava Jato? Siempre metía al presidente Fujimori, siempre metía al Partido Fuerza Popular», afirmó para este medio.

Gasto de recursos y decisión del TC

Ventura también criticó el uso de dinero público en investigaciones que considera infundadas. «Tanto dinero se ha gastado en un proceso que no tiene sustento. Estos fiscales no han sabido sustentar sus acusaciones, y lo peor es que ha habido un gasto innecesario de dinero público», agregó.

El Tribunal Constitucional anuló el caso Cócteles tras determinar que los hechos imputados no constituían delito cuando ocurrieron. Esta investigación acusaba a Keiko Fujimori de recibir aportes ilegales para su campaña presidencial. La decisión invalidó toda la investigación desarrollada por el Equipo Especial.

La Autoridad Nacional de Control abrió el expediente tras las declaraciones de Pérez sobre su intención de apelar la decisión judicial. «Este caso debe caerse porque en ningún momento han podido sustentar sus acusaciones», sentenció Ventura.