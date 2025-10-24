Raphinha será baja en el Barcelona para su partido clásico ante Real Madrid este domingo

El F.C. Barcelona tiene una baja confirmada para el clásico de España ante Real Madrid. El elenco azulgrana no podrá contar con Raphinha para el compromiso de mañana domingo luego de los últimos exámenes a los que se sometió el jugador brasileño.

El futbolista del elenco catalán, se había integrado a los entrenamientos con el resto del plantel el jueves último, pero en los trabajos de ayer viernes no se sintió de la misma forma y se le realizaron estudios. Si bien los mismos no arrojaron alguna recaída en su lesión, se confirmó que no podrá estar para el primer clásico de la temporada y tendrá que esperar para regresar a los campos.

Recordemos que el partido entre Real Madrid y Barcelona está programado para este domingo 26 a las 10:15 a.m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu, y que encuentra de líder a los merengues con 24 puntos, dos más que el “Barza” que tiene 22, y será por la décima fecha de la Liga de España.