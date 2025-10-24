Presidente José Jerí: «No habrá un día que no salgamos a patrullar mientras dure el estado de emergencia»

⦁ Mandatario consideró necesarias las acciones disuasivas permanentes, a fin de reducir las actividades delictivas y devolverle la confianza a la ciudadanía.

El presidente de la república, José Jerí, lideró por tercer día consecutivo diversos operativos en Lima Metropolitana, con el objetivo de fortalecer las acciones a favor de la seguridad ciudadana y disminuir la delincuencia en las calles, en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno.

El mandatario inició su recorrido en Puente Piedra, al norte de la capital, acompañado por el alcalde, de este distrito, Rennán Espinoza. Posteriormente, se desplazó hasta la urbanización Pro, en Los Olivos, para supervisar las acciones que vienen ejecutando las fuerzas del orden con el objetivo de recuperar el control territorial. La presencia del jefe de Estado de Emergencia con resultados contundentes.

«Próximamente estaremos dando a conocer el balance de los resultados alcanzados en los primeros tres días», anunció el mandatario, quien recalcó que constantemente se están evaluando las acciones y metas trazadas.

En esa misma línea, tras haber constatado in situ las acciones policiales en Lima Norte, el jefe de Estado aseguró que saldrá a patrullar junto a más alcaldes y miembros de las fuerzas del orden todas las madrugadas durante el estado de emergencia para recuperar la confianza de la población.

“No habrá un día en que no salgamos a patrullar mientras dure el estado de emergencia. Estaremos acompañando a las autoridades. En las madrugadas vamos a estar ahí donde nos necesiten”, sentenció.

Luego, el presidente de la república continuó su recorrido por diversas comisarías, una de ellas Alfonso Ugarte, donde el mandatario no encontró al comisario, solicitando de inmediato un informe al alto mando policial. Posteriormente visitó la División de Emergencia Radio Patrulla de la Policía Nacional del Perú (PNP), en La Victoria, a fin de verificar el trabajo que vienen realizando los efectivos en los primeros días del estado de emergencia.