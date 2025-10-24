Ministro Cuno visita el Hospital Hipólito Unanue para fortalecer la acción intersectorial del Gobierno

En el marco de la estrategia #EmergenciaEnAcción y del trabajo coordinado que impulsa el presidente José Jerí Oré, el ministro destacó el compromiso del personal médico y reafirmó el apoyo del Gobierno para mejorar los servicios de salud.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, realizó una visita inopinada al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en el distrito de El Agustino, con el propósito de verificar la atención médica, supervisar las áreas críticas y conocer las principales necesidades del establecimiento.

Durante el recorrido, el ministro estuvo acompañado por el director del hospital, Dr. Moisés Enrique Tambini Acosta, quien expuso los requerimientos prioritarios para optimizar los servicios de salud.“La finalidad es coordinar con todos los ministros las visitas a hospitales emblemáticos del Estado para identificar sus deficiencias y mejorar los servicios de salud.

El Hospital Hipólito Unanue brinda un buen servicio, sobre todo en intervenciones cardiológicas, pero requiere apoyo para concretar sus inversiones pendientes”, señaló el ministro Vladimir Cuno Salcedo.Durante la supervisión se constató que, el hospital está avanzando en la mejora de sus servicios. Se prevé ampliar la infraestructura de emergencia, renovar camillas, reforzar el personal médico, optimizar el abastecimiento de medicamentos y modernizar los procesos de información, con el objetivo de agilizar la atención y brindar un servicio de mayor calidad a la población.

El ministro resaltó la importancia de continuar con las mejoras en infraestructura, considerando la alta demanda en la atención de emergencias y la necesidad de modernizar los ambientes hospitalarios para optimizar la capacidad de respuesta ante los pacientes.“Estas acciones forman parte del trabajo articulado que impulsa el presidente José Jerí Oré, quien ha dispuesto la presencia de todos los sectores en el territorio para canalizar soluciones y fortalecer los servicios públicos esenciales”, agregó el ministro Cuno.

El Hospital Nacional Hipólito Unanue pertenece a la categoría III-1, lo que lo ubica como un centro de salud altamente especializado y de referencia en la red hospitalaria del país. Los hospitales de nivel III se caracterizan por ser de alta complejidad y contar con múltiples especialistas, recibiendo pacientes referidos de hospitales de menor nivel.

Está integrado a la Red de Salud Lima Este del Ministerio de Salud y cumple funciones de atención especializada, prevención, reducción de riesgos y formación de recursos humanos.Con esta acción, el MIDAGRI reafirma su compromiso con una gestión cercana, solidaria y articulada, en apoyo a las acciones del Gobierno para garantizar mejores servicios públicos y bienestar a la población.