Luis Ramos le dio el gol del triunfo al America de Cali sobre Junior 2-1 en la Liga BetPlay de Colombia

América de Cali se metió en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, gracias al triunfo 2-1 sobre Junior de Barranquilla, en partido de la jornada 17 del campeonato, en el que jugó de local en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira. El peruano Luis Ramos marcó el gol triunfal a seis minutos del fibal del cotejo.

El diablo hizo vivir un infierno al tiburón y clavó el tridente para reaccionar y dejar un mensaje en el fútbol colombiano: América luchará por un cupo entre los ocho mejores del semestre.

Fue mejor el escarlata y pudo reflejarlo en el marcador. Además contó con buena suerte, pues empezó ganando con un autogol del Junior: A los 42′, tras un tiro de esquina, Yimmi Chará anotó en contra para el 1-0 del América.

En la segunda parte, Junior mejoró y logró el empate a los 62′, con un buen gol de Brayan Castrillón. Sin embargo, América fue mucho más que su rival y se llevó un triunfo merecido. A los 84′ Luis Ramos aprovechó un buen servicio de su compañero Barrios, y anticipándose a un zaguero visitante y el arquero de Junior, mandó el balón a la red, para el 2-1 final del cinjunro «Escarlata». Un lindo gol.

Así, con 23 puntos América está en las puertas de los ocho mejores y sueña con seguir en alza en la Liga.