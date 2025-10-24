«Las Cazadoras K-POP» el apoteósico musical de canto y aventura (VIDEO)

*Funciones serán el 2 y 16 de noviembre en el teatro Canout

*El 8 noviembre en Trujillo y 7 diciembre en Arequipa

El espectáculo más esperado llega al teatro Canout. Prepárate para una experiencia inolvidable con el lanzamiento de “LAS CAZADORAS K-POP”, un innovador musical inspirado en la aclamada película “Las Guerreras K-Pop” que contará con la participación de tres talentosas actrices que, a través de su música, tendrán la misión de cazar demonios y salvar el mundo que habitan.

“LAS CAZADORAS K-POP” es más que un simple show; pues cada actuación está impregnada de energía y entretenimiento. Las protagonistas: Andrea Aguirre, en el personaje de Remi, Shania Lazo como Cloe y Kenny Pérez en el personaje de Mara, las Huntrix, no solo deleitarán al público con sus impresionantes coreografías y voces en vivo, sino que también enfrentarán desafíos sobrenaturales, incluyendo un personaje intrigante que es mitad demonio.

Cabe mencionar que Kenny es ex integrante del primer grupo K-pop conformado por peruanas en Corea, país en donde estuvo con gran éxito. Las funciones serán el 02 y 16 de noviembre en el Teatro Canout de Miraflores en tres horarios (3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.). Así también el 8 de noviembre en Trujillo y el 7 de diciembre en Arequipa.

El espectáculo no estaría completo sin la electrizante participación de los Saja Boys, quienes aportarán su talento y carisma, elevando aún más la experiencia. “LAS CAZADORAS K-POP” será además un show lleno de luces brillantes, acrobacias impresionantes, saltos mortales y efectos especiales de última tecnología, además de los más sonados éxitos de K -pop en inglés y español.

Este espectáculo celebra la cultura del K-pop y el poder de la música transmitiendo un importante mensaje de superar tus miedos y luchar por cumplir tus sueños. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura única. “LAS CAZADORAS K-POP” promete ser un espectáculo inolvidable que seguramente resonará en los corazones de todos los seguidores y amantes de la música k-pop y toda la familia peruana.

Prepárate para vivir una experiencia única que te pondrá a vibrar desde el primer minuto. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket (https://teleticket.com.pe/lascazadoraskpop)

DATOS:

LAS CAZADORAS K-POP

DÍAS: 2 y 16 noviembre

FUNCIONES: 3:00 p.m. 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

LUGAR: Teatro Canout

ENTRADAS: Teleticket (https://teleticket.com.pe/lascazadoraskpop)