En partido correspondiente a la fecha 34 de la Virsliga, el club del Riga FC empató 0-0 ante al Tukums 2000, pero con este punto, el equipo del peruano Joao Grimaldo se coronó campeón del torneo de Letonia por cuarta vez en su historia deportiva. El seleccionado nacional fue titular y jugó hasta los 84’, cuando fue reemplazado por Peña.

Con esta igualdad, el Riga FC alcanzó los 87 puntos, nueve más que el RFS, a falta de dos jornadas para concluir el torneo, con lo que consiguió el ansiado título, además de asegurar su clasificación a la UEFA Champions League 2026-27.

La próxima fecha, el equipo de Grimaldo visitará al Grobina, donde buscará celebrar el título, y cerrará el campeonato en casa ante el Rigas FS, encuentro en el que recibirá la Copa de campeón. Grimaldo se encuentra a préstamo procedente del Partizán de Belgrado, llegando a inicios de 2025 y logró afianzarse en el Riga FC, por lo que el club evaluaría comprar su pase de cara a la próxima temporada.