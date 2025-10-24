Jerí encuentra comisaría sin jefe policial durante patrullaje nocturno y exige posición de alerta

El presidente expresó su molestia tras visitar la Comisaría Alfonso Ugarte en el tercer día del estado de emergencia, mientras el comisario realizaba operativos en el Centro de Lima



El presidente José Jerí realizó un patrullaje nocturno por diversos distritos de Lima durante el tercer día del estado de emergencia contra la delincuencia. Sin embargo, su visita a la Comisaría Alfonso Ugarte terminó en un momento incómodo: el comisario no se encontraba en la dependencia policial.

Ausencia genera malestar presidencial

El mandatario recorrió la madrugada del jueves varios distritos del norte de la capital, incluyendo Puente Piedra y Los Olivos. Al llegar a la comisaría del Cercado de Lima, Jerí no encontró al comisario Juan Antonio Pineda Cordero. El presidente se retiró a los pocos minutos y manifestó su incomodidad ante la prensa.

«Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaría. Debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente en esta comisaria no pasa nada», declaró el jefe de Estado a RPP. Cuando le preguntaron por el paradero del comisario, Jerí respondió: «Aparentemente, está en alguna labor, porque acá no está».

El comisario explica su ausencia

El comandante PNP Juan Antonio Pineda Cordero aclaró esta mañana que realizaba un operativo en el Centro de Lima cuando el presidente llegó a la comisaría. El jefe policial explicó que su equipo detuvo a una docena de personas sospechosas en distintas intervenciones en la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Caylloma y el jirón Camaná, entre otros puntos.

Compromiso de patrullaje permanente

Horas antes del incidente, el presidente Jerí había anunciado que saldrá a patrullar todas las madrugadas mientras dure el estado de emergencia. «Hoy el patrullaje disuasivo es fundamental de la mano del control de identidad», afirmó.

El mandatario enfatizó su compromiso con la seguridad ciudadana. «No va a haber día en que no salgamos mientras dure el estado de emergencia, acompañando a las autoridades. Eso sí ténganlo por seguro. Todos los días, en la madrugada, vamos a estar ahí», sentenció. Tras concluir el patrullaje, el presidente regresó a Palacio de Gobierno.