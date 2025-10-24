Hoy se define el futuro judicial del congresista Guillermo Bermejo

La Tercera Sala Superior Penal Liquidadora emitirá sentencia contra el parlamentario acusado de terrorismo. La Fiscalía solicita 20 años de cárcel por su presunta vinculación con Sendero Luminoso en el VRAEM.



Este viernes, a partir de las 4 de la tarde, se conocerá la sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo, procesado por el delito de terrorismo. El Ministerio Público ha solicitado 20 años de prisión contra el legislador de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial. La decisión judicial marca un momento crítico en la carrera política del parlamentario.

Las acusaciones del Ministerio Público

La Fiscalía acusa a Bermejo de mantener vínculos con Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro entre 2008 y 2009. El caso se sustenta en testimonios de seis personas, entre colaboradores eficaces y un condenado por terrorismo. Estos testigos ubican a Bermejo en zonas controladas por los cabecillas senderistas Víctor y Jorge Quispe Palomino, conocidos como «José» y «Raúl».

Según la acusación fiscal, el congresista habría utilizado el alias de «Camarada Che». Los testigos afirman haberlo visto asistiendo a campamentos destinados al adoctrinamiento terrorista. La Dirección contra el Terrorismo de la PNP documentó que Bermejo viajó de Lima a Huanta, Ayacucho, entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2008. El objetivo de ese desplazamiento habría sido reunirse con miembros del Comité de Apoyo de Huanta, facción vinculada a la organización terrorista.

La posición del exprocurador Galindo

Julio Galindo, exprocurador antiterrorismo, se pronunció con contundencia sobre el caso. «Es integrante de Sendero, es terrorista y consecuentemente debe ser condenado», afirmó. El exfuncionario señaló que el parlamentario «se ha paseado a nivel nacional yendo permanentemente al VRAEM, detectando coordinaciones con los dirigentes de Sendero». También mencionó viajes internacionales con el mismo propósito.

«Con todo ese antecedente que tiene definitivamente para mí es indiscutible que va a ser condenado», sostuvo Galindo. El exprocurador exhortó al juez a cargo del caso a actuar con legalidad. La sentencia determinará si Bermejo enfrentará dos décadas de prisión o si podrá continuar ejerciendo su función legislativa.