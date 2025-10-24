Deportista peruano Kenny Ganaja Igei  asegura medalla en el Mundial Juvenil de Bochas

Kenny Ganaja Igei, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) a través de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF) del Instituto Peruano del Deporte, viene participando en la categoría U23 del Campeonato Mundial Juvenil de Bochas, modalidad Zerbín 2025 en la ciudad de Mersin, Turquía.

Este viernes consiguió su clasificación a las semifinales en la modalidad de Tiro de Precisión, asegurando medalla mundial ubicando al Perú en el podio, siendo la mejor actuación de un deportista nacional repitiendo la medalla lograda en el Campeonato Mundial Juvenil de Bochas, modalidad Zerbin del 2024 realizado en Puerto Rico.

El Campeonato Mundial de Bochas, Modalidad Zerbín U18 y U23 se viene realizando en la Ciudad de Mersin, Turquía desde el martes 21, culminando este sábado 25 de octubre. Kenny Ganaja Igei ha logrado su clasificación luego de 2 rondas en la Modalidad de Tiro de Precisión donde compiten 19 países entre ellos las potencias mundiales de la modalidad Zerbin como Eslovenia, Francia, Italia, Montenegro, Argentina, Croacia, Túnez, Mónaco, Australia, entre otros.

Kenny, de 20 años, y atleta que pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) compite en la categoría U23, contra experimentados deportistas, sin embargo, su entrenamiento dirigido por el DT Jesús Altamirano y el gran nivel mostrado en las competencias lo llevó a meterse en semifinales.

El Zerbín es como un “primo hermano” de las bochas, que ha tenido un gran auge en los países de Europa. Su modalidad de juego es más sencilla y facilita su práctica entre las mujeres y los jóvenes. Se utiliza un bochín o bocha de referencia y mediante arrimes y bochazos se van sumando puntos hasta alcanzar la suma de 13 puntos en la partidas individuales o parejas, o más de 20 puntos dependiendo la modalidad

El Zerbin también permite otras formas, como el tiro progresivo (bochazos sucesivos por tiempo), tiro de precisión (bochazos con obstáculos) y Tiro Combinado (arrime o bochazo en un Círculo) Para una cancha de Zerbín sólo hace falta un terreno aplanado y si se lo quiere más perfecto se le adosa arena compacta. No existen las barandas y tampoco los tableros finales.