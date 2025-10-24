Condenan a Guillermo Bermejo a 15 años de prisión por afiliación a Sendero Luminoso

El Poder Judicial halló culpable al congresista de mantener vínculos con remanentes terroristas en el Vraem entre 2008 y 2009. La sentencia incluye inhabilitación política y una reparación civil de cien mil soles.

El congresista Guillermo Bermejo Rojas recibió una condena de 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación terrorista. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dictó la sentencia tras determinar que el legislador mantuvo vínculos con los remanentes de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro entre 2008 y 2009.

El tribunal también le impuso una reparación civil de cien mil soles, una multa de 7.800 días multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años adicionales al cumplimiento de la pena.

Campamentos terroristas y reuniones con la cúpula senderista

La Sala Penal concluyó que Bermejo se desplazó voluntariamente a campamentos terroristas del Vraem. Estos movimientos no fueron casuales, según establece la sentencia. El congresista, miembro de la bancada Voces del Pueblo – Juntos por el Perú, sostuvo reuniones clandestinas con Víctor Quispe Palomino, alias «camarada José», y Jorge Quispe Palomino, conocido como «camarada Raúl».

La Fiscalía acusó al parlamentario de haber integrado Sendero Luminoso bajo el alias «Camarada Che». Durante ese período participó en campamentos de adoctrinamiento donde recibió entrenamiento ideológico y en el uso de armas. También le asignaron la tarea de establecer lazos con grupos terroristas extranjeros.

Las pruebas y la defensa del congresista

El tribunal evaluó testimonios de colaboradores eficaces, videos, informes de inteligencia y registros de desplazamiento. La Sala Penal afirmó que existían suficientes elementos para confirmar la participación de Bermejo en actividades terroristas. Los jueces señalaron que el legislador no logró desvirtuar las acusaciones ni ofreció pruebas que contradijeran los hechos.

Durante el juicio, Bermejo negó haber tenido vínculos con Sendero Luminoso. Calificó las acusaciones como persecución política. Sostuvo que su presencia en el Vraem se debía a su trabajo político y social en comunidades afectadas por la violencia.

El parlamentario afrontará un nuevo proceso judicial junto al congresista Guido Bellido por obstrucción a la justicia. La Fiscalía los acusa de intentar amedrentar al testigo Eddy Villarroel en una investigación vinculada al caso de Vladimir Cerrón. El Ministerio Público solicita siete años y seis meses de prisión para ambos legisladores.