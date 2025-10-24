Comerciantes Unidos logró gran triunfo de visitante ante Juan Pablo II por 1-0

Comerciantes Unidos de Cutervo alcanzó una victoria clave para alejarse del descenso, al derrotar a un rival directo como Juan Pablo II por 1-0, partido que abrió la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga1. Se jugó en el Estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape y el arbitraje de Daniel Ureta.

La solitaria conquista de las “Águilas Cutervinas” llegó a los 33’ por acción de William Guzmán al añadir un balón al arco local, tras un corner servido por José Marina. Juan Pablo II erró un penal por intermedio del uruguayo Cristian Tizón a los 45’. Comerciantes Unidos sumó 33 puntos (puesto 14) y Juan Pablo se quedó con 30 (puesto 15).