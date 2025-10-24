ColaboraFest: música, comida y el sueño del depa propio a tu alcance

¡Se viene la fiesta del barrio! Este sábado 25 de octubre, de 10:00 de la mañana hasta las 7 de la noche, el Pasaje Los Aquijes 118 (Surco) será escenario del ColaboraFest, un encuentro pensado para disfrutar en familia y, al mismo tiempo, acercarte al sueño de la casa propia.

Habrá música, comida, sorpresas y mucha información valiosa del sector inmobiliario para ayudarte a tomar una decisión inteligente para hacer realidad el sueño de la casa propia. La promoción del fin de semana: ¡Colabora regala el 50% de la cuota inicial!

Este festival llega con toda la energía de Colabora, una propuesta que apuesta por familias que buscan un hogar seguro, bien ubicado y con cuotas que sí encajan en su presupuesto.

Los asistentes podrán conocer los dos proyectos MiVivienda de Colabora:

Ícaro 164 (Chorrillos): flats y dúplex de 1, 2 y 3 dormitorios.

Pasaje 118 (Surco): con departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, en pleno corazón del Surco tradicional, a un paso de Barranco y Miraflores.

Financiamiento y beneficios

Se informó que ambos proyectos cuentan con financiamiento directo y los beneficios del crédito MiVivienda, que ofrece bonos de hasta S/ 20,900. Así, muchas familias pueden dejar de pagar alquiler y empezar a invertir en su propio hogar.

La primera edición del ColaboraFest tuvo a la cantante y conductora Claudia Serpa, quien puso a bailar a todos los vecinos. Este sábado la fiesta vuelve con más alegría y con un equipo especializado que asesorará a los visitantes para conocer todas las opciones de financiamiento.

Bajo el respaldo de LibreCorp, los proyectos de Colabora ofrecen una propuesta accesible, segura y de calidad, pensada para que más familias puedan empezar un nuevo capítulo de su historia en el depa que merecen.

La cita es en el Pasaje Los Aquijes 118, Surco, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Puedes informarte más por WhatsApp al 908-906-028.