Universitario a un paso del Tricampeonato al ganar a Cristal 1-0 con gol de Alex Valera

CARLOS HIDALGO

Imparable y efectivo. Universitario derrotó esta noche a Sporting Cristal 1-0 en partido pendiente de la 14 fecha, y este resultado le permite al elenco estudiantil acercarse mucho más al Tricampeonato. Alex Valera sobre los 53’ fue el autor de la única conquista en el Estadio Nacional, para darle tres puntos más que valiosos en esta recta final del Clausura.

La primera etapa, tuvo a Sporting Cristal como el protagonista de la mano de Yoshimar Yotún, pero no lograron transformarlo en gol. La “U2 le costó llegar al arco de Enríquez, salvó una clara de Jairo Vélez, pero terminó esta etapa con el marcador en blanco.

Para el complemento, con el ingreso de Rodrigo Ureña por Jairo Concha, la visita mejoró su accionar y fue preciso en los avances que tuvo al arco rimense. A los 53’ una gran jugada de Jairo Vélez por izquierda ante la marca de Miguel Araujo sacó un servicio al centro y Alex Valera entre Távara y Abram, sacó un zurdazo alto y el balón entró al arco de un sorprendido Diego Enríquez. Era el 1-0 para la “U”.

Cristal sintió la pegada y salvo un remate de larga distancia de Yotún, y en el final un tiro libre de Martín Távara que desvió bien el arquero Sebastián Britos, no inquietó con peligro el arco rival. Por el contrario, en contragolpes la “U” pudo aumentar en una clara de Edison Flores que no llegó a un centro de José Carabalí.

Universitario es líder cómodo en el Clausura con 36 puntos, sacándole 10 a Cusco F.C. y 12 a Alianza Lima, mientras en el Acumulado llegó a los 75 puntos, y muy lejos Alianza Lima con 61 y Cusco F.C. con 60. El domingo en Tarma si gana a ADT, los cremas serán oficialmente los Tricampeones, en un año futbolístico brillante.

ALINEACIONES

CRISTAL: Enríquez; Lutiger (Cabellos), Araujo, Abram; S. González, Pretell (Benavente), Távara, C. Gonzales, Yotún; Castro y Ávila (Pacheco-Wisdom). DT: P. Autuori.

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Ancajima (Carabalí), Murrugarra (Reyna), Pérez-Guedes (Santamaría), Concha (Ureña), Inga; Vélez (Flores) y Valera. DT: J. Fossati.

ÁRBITRO: Bruno Pérez

ESCENARIO: Estadio Nacional