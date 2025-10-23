“U” de Chile salvó en el final empate 2-2 con Lanús en partido de ida de semifinales de Copa Sudamericana

En un complejo partido de ida a puertas cerradas por sanción en el Estadio Nacional, Universidad de Chile reaccionó para lograr un épico 2-2 ante Lanús de Argentina, que dejó abierta su semifinal en la Copa Sudamericana 2025, que se definirá la próxima semana en el fortín de Lanús, y saber quién de los dos llega a la final a realizarse en Asunción-Paraguay el 22 de noviembre..

El primer tiempo, encontró a un Lanús despierto y que su delantero Rodrigo Castillo aprovechó las licencias azules para anotar un doblete a los 24’ y 29’, aventajando a la visita 2-0, ante el desconcierto del elenco azul, ya sí se fueron al descanso.

Para el complemento, la “U” de Chile mejoró con los cambios hechos por el técnico Gustavo Álvarez, y es asó que el delantero argentino Lucas Di Yorio recién ingresado puso el descuento a los 62′ y cuando el partido se terminaba, una mano de Izquierdoz en el área es sancionada como penal por el árbitro brasileño Daronco, y efectivizada por el volante Charles Aranguiz a los 99’, pus el empate final de 2-2.

ALINEACIONES

“U” DE CHILE: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia, Sepúlveda (Salomoni); Poblete, Aranguiz, Guerrero (Fernández), Altamirano, Assadi y Guerra (Di Yorio). DT: G. Álvarez.

LANÚS: Losada; Pérez (Muñoz), Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina (Ramírez), Cardozo, Salvio (Méndez), Marcelino (Canelo), Carrera y Castillo (Bou). DT: M. Pellegrino.

ÁRBITRO: A. Daronco (Brasil)

ESCENARIO: Estadio Nacional de Santiago