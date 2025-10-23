Sigue el festín de puestos de prensa en el gobierno

Periodistas que trabajaron en el anterior régimen copan direcciones y otros cargos en oficinas de comunicaciones.

Aparecen más revelaciones sobre las recientes designaciones en las oficinas de comunicaciones de ministerios y otras entidades públicas. Cuando todos estamos pendientes del estado de emergencia y las disposiciones del presidente de la República, José Jerí, algunos aprovechan para asegurar sus cargos.

Periodistas que trabajaron en estas entidades del Estado revelaron que, por ejemplo, la comunicadora Karina Gonzales ya asumió como Directora de Comunicaciones (Dircom) en el Ministerio del Ambiente.

Agregaron que Gonzales ha trabajado en Produce, MTC y MEF. De otro lado otra periodista que sonó fuerte en el gobierno de Dina Boluarte, Ninoska Chandía, ahora trabaja en PROINVERSIÓN y detallan que quien la colocó allí fue Gonzales.

Chandía enfrentó diversas controversias desde que asumió el cargo en IRTP. Entre ellas, la promoción de la Universidad César Vallejo en las instalaciones de Canal 7 y renuncias de periodistas por dificultades para ejercer su labor.

Hablando de Ninoska Chandía, nuestras fuentes afirman que su expareja y padre de sus hijos también es bien suertudo. Pedro Hurtado sigue sonando fuerte para ser Dircom del MTC, porque un amigo del gabinete de asesores de la PCM lo habría recomendado.

Se dice que habría tenido reuniones al más alto nivel en el MTC, toda la semana, incluso ayer. Hasta esta hora se comenta que podría salir una resolución extraordinaria nombrándolo Dircom del MTC.