Secuestro en Puno: PNP rescata a dos víctimas tras balacera con delincuentes

Operativo policial logró liberar a dos personas secuestradas en Puno . Los secuestradores abrieron fuego contra los agentes durante la intervención.

La Policía Nacional del Perú rescató a dos personas secuestradas por un grupo de delincuentes armados en el sector de Hatunyunca, distrito de Coasa, provincia de Carabaya, región Puno. El operativo se ejecutó durante la madrugada del miércoles 22 de octubre. Las víctimas, Flora Calsina Ccama de 46 años y Demetrio Gozme Ballena de 48 años, presentaban heridas por impactos de bala. Los agentes incautaron armas de fuego, municiones y otros materiales durante la intervención.

El operativo y el enfrentamiento

La intervención policial se realizó alrededor de las 2:40 de la madrugada en una zona de difícil acceso donde operan presuntos grupos vinculados a actividades ilícitas. Efectivos de la División de Operaciones de Juliaca y de la Comisaría de Macusani-Carabaya ejecutaron el operativo tras recibir información de inteligencia sobre la retención de ambas personas. Al llegar al lugar, los captores recibieron a los agentes con disparos. El enfrentamiento armado se prolongó varios minutos.

La PNP informó que ningún efectivo resultó herido durante el intercambio de disparos. Una vez controlada la situación, los policías ingresaron al área y evacuaron a las víctimas. Los rescatados fueron trasladados de inmediato al Hospital San Martín de Porres de Carabaya.

Estado de salud y material incautado

El doctor Elvis Calizaya, encargado del parte médico, informó que Calsina Ccama sufrió un traumatismo causado por proyectil de arma de fuego, aunque sin lesiones en la columna vertebral. Gozme Ballena presentó una herida en la pierna derecha, sin fracturas ni infecciones. Ambos permanecen bajo observación en la sala de cirugía y su estado es estable.

La Policía incautó una pistola Makarov calibre 9×17 corto, dieciséis municiones de largo alcance calibre 7.62×51, una radio portátil Motorola y una mochila negra. La mochila contenía una munición 9 mm, documentos personales y un carnet del Colegio de Ingenieros del Perú a nombre de Wilber Gustavo Rodríguez Mamani. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabaya-Macusani para las investigaciones correspondientes.