San Luis: Entre los cinco distritos más seguros de Lima

Con la autoridad que le da el ser una gestión con buenos resultados en seguridad, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, respaldó el estado de emergencia dispuesto por el gobierno y recomendó más medidas que respalden el accionar de serenos y policías.

La seguridad que vive San Luis, dijo el burgomaestre, es producto del trabajo conjunto entre el municipio, Serenazgo, la Policía y los vecinos organizados. Puso por ejemplo que desde el inicio de su gestión puso en marcha el plan “Cero Cantinas” con el fin de erradicar estos locales en su mayoría ilegales, donde se consumía gran cantidad de licor, había grecas y era visitado por gente de mal vivir.

Sobre el estado de emergencia, Pérez explicó que esta medida debe ir acompañada de un marco legal que facilite la acción coordinada entre los serenos y la Policía Nacional. Por ello, sostuvo que el éxito del estado de emergencia dependerá de la capacidad operativa y la cooperación entre las autoridades locales y policiales.

CAPTURAN A PAREJA

Serenos y policías de San Luis detuvieron a una pareja dedicada al robo de vehículos en el distrito. Rosa Espinoza Oemaechey Luis Miguel Vilchez Carmen fueron detenidos luego de robar una camioneta en el Jr. Ucayali. La mujer servía de “campana” y el sujeto manejaba el vehículo.

“Esa pareja estaba cometiendo sus fechorías en el distrito y fue precisamente por la llamada de un vecino que el Serenazgo activó el plan de ubicación y captura”, dijo el alcalde Ricardo Pérez.