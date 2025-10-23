Roma y Aston Villa sufrieron duras derrotas en la tercera fecha de la Europa League

La tercera fecha de la Europa League, trajo muchas sorpresas con las caídas declubes favoritos ante rivales de menos calidad futbolística. El Aston Villa de Inglaterra fue a Países Bajos y fue derrotado por G.A. Eagles 2-1. Mientras la Roma de Italia como local, cayó ante el Viktoria Plzen de República Checa, también por 2-1, quedando a mitad de tabla.

Aston Villa comenzó bien al ponerse en ventaja por acción de Guessand a los 4’, pero no pudieron aumentar la cuenta, y les costó el partido. El G.A. Eagles reaccionó y lo dio vuelta con tantos de Suray a los 42’ y Deijl a los 61’. Los “villanos” pudieron empatar, pero el argentino Emiliano Buendía, erró un lanzamiento pena a los 79’. En la tabla de posiciones, Aston Villa se quedó con 6 puntos (décimo), mientras el G.A. Eagles también hizo 6 (duodécimo).

Por su parte, la Roma fue sorprendida por el Viktoria Plzen de República Checa, con dos errores defensivos, que lo aprovecharon Adu a los 20’ y Souare a los 22’. Solo pudo llegar a un descuento, con el tanto del argentino Paulo Dybala a los 54’. En la tabla, la Roma se quedó con 3 unidades (puesto 23) y el Plzen subió a 7 puntos (quinto).