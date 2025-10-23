Presidente Jerí: Gobierno avanza en objetivo de recuperar el control territorial y devolver la tranquilidad en los barrios

Jefe de Estado lideró acciones de patrullaje en la Provincia Constitucional del Callao, en el día 2 del estado de emergencia

El presidente de la República del Perú, José Jerí Oré, afirmó esta madrugada que, mediante la declaratoria del estado de emergencia en Lima y el Callao, el Gobierno avanza en su objetivo de recuperar el control territorial y devolver la tranquilidad a los barrios.

“Hoy es el segundo día del estado de emergencia y estamos avanzando de manera progresiva hacia este objetivo”, subrayó desde la Central de Monitoreo Abtao – Callao Seguro, donde lideró las acciones de patrullaje desplegadas en toda la Provincia Constitucional.

Explicó que la decisión de declarar en emergencia a Lima Metropolitana y al Callao por la creciente inseguridad ciudadana se tomó tras analizar la realidad y escuchar a las autoridades locales sobre sus expectativas frente a esta nueva etapa de los estados de emergencia.

“¿Nos tomamos el tiempo? Sí. Pero fue para hacerlo distinto. Para plantear un enfoque nuevo e innovador, basado en lo que las autoridades y la experiencia señalan que debe aplicarse de ahora en adelante”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, destacó que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, la Policía Nacional y los serenazgos municipales conforman ahora fuerzas combinadas con una tarea distinta y un rol más proactivo.

“Se ha incorporado a las autoridades locales de manera mucho más activa. Además, se ha fortalecido el componente de inteligencia, un pedido constante de las autoridades para evitar actuar a ciegas”, enfatizó.

En otro momento, el jefe de Estado expresó que la lucha contra la criminalidad no constituye una tarea sencilla, especialmente cuando algunos sectores se limitan a criticar sin ofrecer propuestas. A pesar de ello, aseveró que el Gobierno continúa al frente de una ofensiva firme contra la delincuencia.

“Para que las cosas funcionen hay que estar presentes. Esto no es una simple fotografía para el día de mañana; es el inicio de una nueva forma de trabajo conjunto entre todos los niveles de gobierno. Todo el aparato estatal está comprometido en esta lucha”, remarcó

Actividades por la seguridad

Como parte de las acciones del segundo día de estado de emergencia, el jefe de Estado también supervisó las acciones policiales en la comisaría de Ventanilla, donde señaló que esta medida significará un golpe contundente a la delincuencia.

También recorrió la nueva central de monitoreo de la Municipalidad del Callao, donde supervisó el trabajo de vigilancia y coordinación con las fuerzas del orden. Luego se desplazó a pie por la avenida Jorge Chávez hasta el jirón Loreto, donde se reunió con las principales autoridades locales.

Asimismo, se dirigió hacia los Barracones, para luego visitar el complejo policial Alipio Ponce Vásquez, donde solicitó un informe detallado sobre las intervenciones realizadas durante la noche.

Voto de confianza

Posteriormente, el presidente José Jerí saludó la decisión del Congreso de la República de otorgar la investidura al Gabinete Ministerial encabezado por el premier Ernesto Álvarez Miranda.

Indicó que, tras este voto de confianza, el Poder Ejecutivo prepara un pedido de delegación de facultades legislativas, con el fin de atender las necesidades pendientes y fortalecer la capacidad del Estado para actuar con mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia.

“Estamos en guerra contra la delincuencia. Esta no es una batalla que gane una sola persona; debemos ganarla juntos, todos los poderes del Estado y la población. Es la única forma”, finalizó.

En las acciones de supervisión acompañaron al mandatario el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo; los alcaldes que integran la Mancomunidad Municipal del Callao, liderados por el burgomaestre provincial Pedro Spadaro Philipps; y la congresista de la República Patricia Chirinos Venegas.