Premier garantiza elecciones transparentes y ratifica que el gobierno mantendrá neutralidad absoluta

Ernesto Álvarez asegura que protegerá la autonomía de los órganos electorales y brindará todas las condiciones para un proceso limpio en abril de 2026

El premier Ernesto Álvarez ratificó que el gobierno garantizará elecciones libres y transparentes el próximo 12 de abril de 2026, sin interferencias de ningún tipo. El jefe del gabinete ministerial aseguró que mantendrá absoluta neutralidad en el proceso electoral y protegerá la autonomía de los organismos electorales. También prometió brindar todas las condiciones técnicas, logísticas y presupuestales necesarias para que los comicios se desarrollen en un clima de paz y seguridad.

«El cronograma de Elecciones Generales ya está definido. Y haremos todo para garantizar que el proceso se cumpla de manera transparente, en los plazos establecidos y con una efectiva participación ciudadana», señaló Álvarez. El premier dejó en claro que el gobierno respetará los tiempos establecidos para el proceso electoral.

Compromiso con los pilares democráticos

El jefe del gabinete enfatizó que se protegerá la independencia del sistema judicial y la libertad de prensa como pilares esenciales de la República. «Solo así podremos darle horizonte y certeza a nuestra patria, sabiendo que nuestros ciudadanos acudirán a las urnas, y entregaremos al próximo Gobierno un país en orden, con instituciones firmes y con una democracia que, estamos seguros, habrá demostrado su fortaleza frente a la adversidad», afirmó.

Álvarez también garantizó el funcionamiento de todos los órganos del Estado sin interferencias. El premier subrayó que el respeto de la voluntad popular es un imperativo de este gobierno.

Condiciones para comicios limpios

El premier detalló que se brindarán todas las facilidades para que las elecciones sean limpias, seguras y legítimas. Esta declaración busca dar certidumbre sobre el proceso electoral en un contexto donde la ciudadanía demanda transparencia.

La posición del gobierno apunta a garantizar que los organismos electorales operen con total autonomía. Álvarez insistió en que la neutralidad será el eje rector de la actuación gubernamental durante todo el proceso. El compromiso incluye entregar al próximo gobierno un país con instituciones sólidas y una democracia fortalecida.