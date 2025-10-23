Ministerio Público inició investigación por el crimen del álferez PNP Jhordy Escobedo Mori en Carabayllo

El Ministerio Público de Lima Norte, inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por el crimen del alférez PNP Jhordy Escobedo Mori (23), ocurrido dentro de su camioneta de una zona desolada en la avenida San Pedro, del distrito de Carabayllo.

La Fiscalía investiga por el delito de homicidio en agravio del alférez PNP Jhordy Escobedo (23). Cinthia Sánchez permanece en la Policía declarando sobre el crimen.

La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Carabayllo, encargada del caso, informó que la Fiscalía Penal de Turno de Puente Piedra realizó el levantamiento del cadáver en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz y dispuso que se recabe la necropsia respectiva, verifique la existencia de cámaras de seguridad en la zona y que la División de Homicidios de la Policía Nacional reciba las declaraciones de los familiares, testigos, entre otras diligencias para esclarecer lo sucedido.

En el segundo día del Estado de Emergencia, el álferez PNP Jhordy Stainer Escobedo Mori quien laboraba en la comisaría de Carabayllo, fue asesinado de tres balazos en la cabeza presuntamente por unos sicarios, cuando se encontraba dentro de su vehículo junto a su pareja identificada Cinthia Sánchez de 27 años de edad.

De acuerdo a la versión de su pareja, llegaron dos hombres y le dijeron que baje del vehículo. Ella salió corriendo para pedir ayuda y solo escuchó dos balazos. Luego llamó a la Policía para auxiliarlo, pero al ser conducido al hospital más cercado llegó cadáver.

La Policía al llegar al lugar encontró el arma del álferez en el asiento del copiloto, su chaleco antibalas y su celular, por lo que descartó que se trate de un robo o extorsión.

Por su parte, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), tienen en su poder un video de una cámara de seguridad que podrían ser determinantes para esclarecer el crimen.