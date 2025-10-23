Ministerio de Justicia ejecuta requisa en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima

En simultáneo se intervinieron, con apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, los nueve centros juveniles del país.

En el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, esta mañana el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, ejecutó un operativo de requisa en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.

El viceministro de Justicia, Jesús Baldeón Vásquez, lideró esta intervención ejecutada por un equipo de 70 miembros del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), policías y fiscales, con el apoyo de agentes caninos y cinco vehículos de la PNP.

El personal desarrolló el operativo en los pabellones San Martín de Porres y Mahatma Gandhi. En este último se encontró dos equipos celulares, chips, baterías, sustancias prohibidas, entre otros objetos, que fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones.

Asimismo, acompañado del fiscal provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, Luis Torres, el viceministro Baldeón verificó el funcionamiento de las cámaras de vigilancia y dialogó con el personal del centro juvenil para reforzar la seguridad y las estrategias de resocialización a los menores infractores de la ley penal.

También conversó con los jóvenes que participan de los Programas II, III y de Internamiento Intensivo, a quienes reafirmó el compromiso del Estado por su bienestar y formación, promoviendo acciones que faciliten su reintegración positiva a la sociedad.

Desde el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, el viceministro Jesús Baldeón sostuvo una reunión virtual con los directores de los nueve centros juveniles distribuidos en el país, a fin de conocer los resultados de este operativo ejecutado de manera simultánea en Lima, Cusco, Pucallpa, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo.

En la intervención también participaron el director ejecutivo de Pronacej, Francisco Naquira; el comisario de San Miguel, mayor PNP Ricardo Velezmoro; el director del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Gelman Loyola; entre otras autoridades.