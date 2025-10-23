Lima celebra la primera Feria del Vino Francés en la Alianza Francesa

Este sábado 8 de noviembre llega “Francia en tu copa”, un evento único que reúne a seis productores franceses invitados especialmente desde Francia para presentar más de 40 vinos y 18 denominaciones diferentes.

Una oportunidad imperdible para descubrir, degustar y disfrutar lo mejor del vino francés sin salir de Lima.

Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de un pasaje ida y vuelta a Francia (Paris), gracias a Air France.

La Commanderie du Vin de Bordeaux au Pérou, la Maison Sicet junto a la Alianza Francesa de Lima, anuncia la realización de la primera Feria del Vino Francés, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre de 2025, desde las 12:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., en la sede principal de la Alianza Francesa de Lima (Miraflores).

Este evento marca el primer aniversario de la Commanderie du Vin de Bordeaux en Lima, la representación oficial de los vinos de Burdeos en el mundo, avalada por el Grand Conseil du Vin de Bordeaux. En esta ocasión especial, seis reconocidos productores bordeleses y franceses compartirán sus historias, su tradición y sus mejores cosechas con el público peruano.

La feria será un encuentro único de la cultura y el sabor, en la que se podrán descubrir más de cuarenta etiquetas de vinos franceses, provenientes de prestigiosas denominaciones como Saint-Julien, Haut-Médoc, Lalande de Pomerol, Lussac Saint-Émilion, Côtes du Rhône, Bordeaux Supérieur, Cognac, entre otras. La reconocida firma Riedel, líder mundial en copas de vino, compartirá su experiencia sobre la elaboración de sus piezas y ofrecerá talleres guiados a los invitados, quienes explicarán cómo la forma y el cristal pueden realzar los aromas y sabores del vino.

El vino se integrará con la gastronomía francesa, gracias a la participación de destacados chefs y escuelas culinarias como Awicha, Le Cordon Bleu, D’Antuan y FOGO, que presentarán propuestas inspiradas en la cocina francesa contemporánea. La programación incluirá clases magistrales, demostraciones gastronómicas, sorteos de botellas y copas, e incluso la posibilidad de personalizar copas con grabado en vivo. Además, se prevé música en directo y la participación de productores franceses, que compartirán su conocimiento y pasión por una de las tradiciones más representativas de Francia.

La feria contará con el apoyo de importantes socios como Air France, Riedel, Ventus, consolidando este evento como una cita imperdible para los amantes del vino y la cultura francesa. Como parte de esta celebración, se realizará un sorteo de un viaje a París (ida y vuelta), otorgado por Air France, entre los asistentes al evento.

Al adquirir tu entrada, disfrutarás de una experiencia completa: recibirás una copa de vino de la marca Riedel y una dosis degustación de vino francés seleccionada por Maison Sicet. Además, podrás acceder a precios especiales de feria en copas servidas y botellas.

Lugar: Alianza Francesa de Lima – Av. Arequipa 4595, Miraflores

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 12:00 p.m. – 10:00 p.m.

El dato

Entradas en Joinnus

Entrada General S/. 60 soles por persona

Pre venta S/. 50 soles por persona del 20/10/2025 al 05/11/2025