LDU sacó importante ventaja ante Palmeiras de 3-0 en la ida de semifinales de Copa Libertadores

Contra todo pronóstico por la abultada diferencia, LDU de Quito goleó a Palmeiras de Brasil 3-0, en el juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Ante un Estadio Rodrigo Paz Delgado totalmente lleno, el cuadro albo liquidó el partido en la etapa inicial al marcar los tres goles, aunque tuvo en el final del partido la expulsión de Ramírez por doble amarilla.

Con un LDU dominador absoluto en el juego, hizo pesar ello con los goles. A los 16’ el boliviano Gabriel Villamil de un zurdazo potente, logró vencer al arquero Carlos Miguel, aprovechando un pase hacia atrás de Quiñonez, para poner en ventaja.

A los 27’ el árbitro Facundo Tello pita una clara mano de Andreas Pereira con penal y Lisandro Alzugaray engañó al portero Carlos Miguel, y convierte con gran facilidad enviando el balón al lado izquierdo, para el 2-0.

Y a los 45’, un preciso pase atrás de Bryan Ramírez mandó un servicio al boliviano Gabriel Villamil y tocó el balón con facilidad al fondo de la red., para el 3-0.

En el complemento, LDU regulo su juego, dedicándose a mantener el 3-0, ante un Palmeiras que solo tuvo algunas llegadas al arco de Domínguez, no teniendo claridad en su juego. Solo consiguió la expulsión de Ramírez al final, y ahora deberá revertir ese 0-3 la próxima semana en el Alliaz Parque de Sao Paulo, y poder llegar a la final en Lima. ¿Lo logrará?.

ALINEACIONES

LDU: Domínguez; Minda, Mina (Cuero), Ade; Quintero, Villamil, Gruezo, Medina (Estrada), Quiñónez; Alzugaray (Pastran) y Ramírez. DT: T. Nunes.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murillo, Piquerez; Martínez (Allan), Raphael Veiga (Sosa), Pereira, Felipe Anderson (Jefté); Vitor Roque (Bruno Rodrigues) y López. DT: A. Ferreira.

ÁRBITRO: Facundo Tello (Argentina)

ESCENARIO: Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito