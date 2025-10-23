Jerí convierte operativos nocturnos en respuesta al voto de confianza del Congreso

El mandatario lidera acciones en el Callao mientras anuncia que pedirá facultades legislativas para combatir la delincuencia

El presidente José Jerí participó en la madrugada de este jueves en un operativo nocturno en el Callao, donde señaló que el respaldo del Congreso al gabinete de Ernesto Álvarez representa una «responsabilidad adicional» para convertir las promesas en hechos concretos contra la delincuencia. El mandatario adelantó que el Ejecutivo solicitará facultades legislativas en las próximas semanas para legislar en materia de seguridad ciudadana.

Del voto parlamentario a las calles del Callao

Horas después de que el Pleno del Congreso otorgara 79 votos de confianza al gabinete ministerial, Jerí apareció en las calles chalacas acompañado por el alcalde provincial Pedro Spadaro, congresistas y efectivos policiales. «Estamos tranquilos, la confianza que nos ha dado el Congreso es una responsabilidad adicional para pasar del discurso a la acción», declaró a RPP mientras supervisaba puntos estratégicos de la provincia constitucional.

El presidente prometió que estos operativos se realizarán diariamente y que intentará participar en todos ellos. Tras concluir la primera fase, se trasladó en una camioneta gris con lunas polarizadas, escoltado por personal policial, hacia otro sector del Callao para continuar las acciones de seguridad. La presencia presidencial en las calles ocurre en un contexto de creciente preocupación por la criminalidad y tras la reciente declaración del estado de emergencia en Lima y Callao.

Un respaldo amplio con ausencias notables

El gabinete de Ernesto Álvarez obtuvo el miércoles por la noche 79 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones. El respaldo provino de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular y Honor y Democracia. En cambio, Voces del Pueblo–Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular rechazaron el plan de trabajo presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Durante su presentación parlamentaria, Álvarez detalló cuatro ejes prioritarios: transición democrática, impulso económico, reconciliación nacional y seguridad ciudadana. «No cesaremos un minuto en combatir a las organizaciones criminales. Ese es el eje central de este gabinete», afirmó el premier, quien también anunció que el Ejecutivo pedirá facultades legislativas por 90 días para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado.