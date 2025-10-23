Jerí advierte que endurecerá medidas si es necesario en segundo día de estado de emergencia en el Callao

El presidente patrulló la zona chalaca tras recibir confianza del Congreso y reconoció que la medida no garantiza cese de actos delincuenciales

El presidente José Jerí patrulló el Callao en la madrugada del segundo día del estado de emergencia decretado contra la inseguridad.

Advirtió que el Gobierno endurecerá las medidas si es necesario para combatir la delincuencia. Reconoció que el estado de emergencia no impide que ocurran crímenes, pero prometió golpear «con más contundencia» a los delincuentes. Su recorrido se produjo horas después de obtener la confianza del Congreso y mientras se registraban dos balaceras que dejaron siete heridos en la zona.

Patrullaje presidencial tras confianza del Congreso

Jerí inició su recorrido cerca de la medianoche del martes 22 de octubre. El mandatario llegó primero a la Central de Videovigilancia del Callao. Luego visitó la Comisaría PNP de Ventanilla. El patrullaje se realizó horas después de que el Congreso otorgara la confianza al Gabinete que preside Ernesto Álvarez.

La prensa consultó al presidente sobre los recientes casos de inseguridad en la zona. Jerí admitió que el estado de emergencia no detiene automáticamente el crimen. «Estamos en el segundo día del estado de emergencia. Si se tienen que endurecer las medidas, se hará», declaró. «El estado de emergencia no implica, lamentablemente, que no va a haber ningún acto delincuencial, sino que vamos a golpear a la delincuencia con más contundencia y con más herramientas», manifestó.

Tarea pendiente: rastrear las municiones

Jerí identificó una tarea pendiente del Gobierno. Consideró necesario determinar de dónde provienen las municiones que usan los delincuentes. «Es una tarea que tenemos que resolver y encontrar a los responsables; porque por algún lado salen», sentenció.

Siete heridos en dos balaceras

Mientras Jerí patrullaba, dos balaceras sacudieron el Callao. La primera ocurrió en el cruce de los pasajes Arévalo y G, en la urbanización Constanzo. Dejó seis personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Permanecen con pronóstico reservado.

El segundo ataque ocurrió cerca de una iglesia evangélica en el asentamiento humano José María Arguedas, Ventanilla. Un hombre resultó herido. La policía detuvo a un sospechoso de participar en el ataque.