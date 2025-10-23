Gobierno debe presionar al Congreso por Ley Mape ante entrampamiento legislativo, advierte exministro

Carlos Herrera Descalzi cuestiona la inacción del Parlamento frente a la formalización minera mientras el presidente de la Comisión de Energía convoca sesión extraordinaria en Arequipa para debatir ampliación del Reinfo

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi exigió que el gobierno de José Jerí presione al Congreso para acelerar el debate de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape), que permanece entrampada en la Comisión de Energía y Minas. La propuesta busca reemplazar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y formalizar a los mineros artesanales e informales. El proyecto no avanza pese a la reanudación de las protestas del sector y a que el anterior ministro fue censurado por no presentarlo a tiempo.

Comisión legislativa mantiene el proyecto sin avances

La Ley Mape continúa paralizada en la Comisión de Energía y Minas que preside Víctor Cutipa, del partido Juntos por el Perú – Voces del Pueblo. Herrera Descalzi cuestionó la falta de voluntad política tanto del Ejecutivo como del Legislativo. «El gobierno no quiso hacer mucho más y la Comisión de Energía del Congreso tampoco ha querido avanzar el tema. Creo que no haya podido, porque dentro de los temas del país este era un tema importante», indicó.

El exfuncionario recordó la contradicción del Parlamento. «A un ministro por no presentar a tiempo la Ley Mape lo censuraron. La pregunta es, ¿qué exigencia se le va a hacer a la Comisión de Energía? ¿Por qué no han hecho lo de la Ley Mape?», añadió.

Prórroga del Reinfo aparece como salida ante inacción

Herrera Descalzi advirtió que la falta de acción derivará en una nueva ampliación del Reinfo. El nuevo gobierno de Jerí necesita tiempo para asentarse. «Hasta que una nueva administración se asiente va a pasar un tiempo. En uno o dos meses recién van a poder hacer algo y, con uno o dos meses, ya se nos terminó el año y se nos terminó el Reinfo. En los hechos, creo que todo ha sido una cosa articulada porque el Congreso va a terminar sacando una nueva prórroga», sentenció.

Víctor Cutipa convocó a sesiones extraordinarias para mañana en la provincia de Caravelí, en Arequipa. La agenda no incluye el debate de la Ley Mape sino el dictamen que dispone la ampliación del Reinfo. Diversos legisladores consideran este anuncio como una estrategia de Cutipa para presionar la extensión del registro actual.