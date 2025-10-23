Fiscal José Domingo Pérez enfrenta proceso disciplinario por el caso Cócteles

La Autoridad Nacional de Control inició un procedimiento disciplinario de 60 días hábiles contra el fiscal del equipo Lava Jato tras el archivo del caso contra Keiko Fujimori ordenado por el Tribunal Constitucional. Pérez deberá presentar un informe de descargo en cinco días.



La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez por su actuación en el caso Cócteles contra Keiko Fujimori. La medida se dispuso días después de que el Tribunal Constitucional ordenara archivar la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. El fiscal enfrenta una presunta infracción al numeral 13 del artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal, que se refiere a deficiencias en la formulación o defensa de acusaciones.



Juan Antonio Fernández, jefe de la ANC, formalizó la decisión mediante una resolución que establece un plazo de investigación de 60 días hábiles. El documento oficial señala la apertura del «procedimiento disciplinario por el plazo de sesenta días hábiles contra el abogado José Domingo Pérez, en su actuación como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos».



Deficiencias en la acusación



La ANC fundamenta su decisión en presuntas deficiencias funcionales durante el proceso. El organismo cita el voto de la magistrada Pacheco Zerga, quien señala que «la acusación fiscal fue corregida en diecinueve ocasiones, tanto por errores formales como sustantivos». La resolución añade que «esta constante necesidad de subsanación implica que el requerimiento acusatorio no estuvo adecuadamente fundamentado desde su inicio».

Plazo para presentar descargos



La Fiscalía otorgó a Pérez cinco días hábiles para presentar un informe de descargo con copias certificadas de la documentación que sustente su versión. El documento puede presentarse de forma presencial o virtual. José Domingo Pérez formuló acusación contra Fujimori y solicitó 30 años de prisión por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia.



El Tribunal Constitucional declaró fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori el 20 de octubre. La resolución establece: «Declarar fundada la demanda interpuesta por doña Giulliana Loza Avalos en favor de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Declarar sin efecto todos los actos precedentes del proceso seguido desde el inicio de las investigaciones preliminares tramitados en la Carpeta Fiscal 55-2017». Con esta decisión, todo el proceso quedó sin efecto.