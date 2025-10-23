Fiorentina de Italia logró segundo triunfo en la Conference League al golear al SK Viena 3-0

También hubo acción en la Conference League, al jugarse la tercera fecha, donde la Fiorentina de Italia logró una gran triunfo de visitante ante el SK Viena de Austria 3-0, pero el Crystal Palace de Inglaterra sucumbió de local ante el AEK Larnaca de Chipre por 1-0, siendo una de las mayores sorpresas.

En el Allianz Stadion de Viena, la Fiorentina goleó a SK Viena 3-0, gracias a los goles de Ndour a los 9’, Dzeko a los 48’ y Gudmundsson a los 88’, y con este triunfo los “violetas” han sumado 6 puntos, producto de dos triunfos, mientras que el SK Viena sufrió su segunda derrota consecutiva y no sumó punto alguno.

Por su parte, en el Selhurst Park de Londres, Crystal Palace mordió el polvo de la derrota, al sucumbir de local ante el AEK Larnaca de Chipre 1-0, anotación lograda por el bosnio Riad Bajic a los 51’. Esta victoria le permite al cuadro chipriota ser uno de los líderes con 6 unidades, y el Crystal Palace se quedó con 3 unidades (puesto 16).