Ana Olórtegui presenta versión en cumbia peruana de “Ni contigo ni sin ti” 

La cantante nacional Ana Olórtegui, reconocida ampliamente por su talento, anuncia el lanzamiento de su segundo videoclip con la canción «Ni contigo ni sin ti», un cover versionado a cumbia peruana que marcará un nuevo paso en su proyección artística.

Esta producción, que se encuentra en todas las plataformas digitales (YouTube y Spotify), confirma su apuesta por consolidarse dentro del género y reafirma su versatilidad como intérprete. La fuerza de la letra y la carga melódica del tema despertaron en ella la necesidad de darle un sello propio, fiel a su estilo romántico y emotivo.

Así, ratifica su compromiso con la música popular y da un paso firme hacia la internacionalización de su carrera. «Ni contigo ni sin ti» no solo enriquece su repertorio, sino que también demuestra, una vez más, el lugar que viene ganando la cumbia peruana dentro del panorama latinoamericano.

Ana Olórtegui se ha consolidado como una de las intérpretes más versátiles y queridas del país. Con una trayectoria marcada por presentaciones memorables, su nombre resuena con fuerza en la música nacional e internacional.

Desde sus inicios, ella ha sabido conquistar al público con una voz potente y un carisma que trasciende generaciones. Sus presentaciones no solo destacan por la calidad vocal, sino también por la cercanía y emoción que logra transmitir en cada intervención suya.

Su pasión por la música y el canto la llevó desde muy joven a escenarios escolares y concursos locales. Con el tiempo, esa vocación artística se consolidó participando en talleres de canto, festivales juveniles y presentaciones culturales que fueron moldeando su estilo y sensibilidad.

Esa primera etapa marcó el inicio de una trayectoria que, con dedicación y esfuerzo, se transformaría en una carrera en ascenso dentro de la música peruana, siempre con la intención de transmitir emociones genuinas y conectar con el público desde sus primeros pasos.

Palabras Ana Olortegui:

Ni contigo ni sin ti – Tema Cover versionado a cumbia peruana

“Me inspiré en versionar este tema en cumbia debido, a mi afinidad con las bandas regionales y actuales en México, siendo una de ellas Ángeles azules. Ya que gracias a ellos pude conocer esta canción feat con Pepe Aguilar. Partí por escoger este tema desde la composición de la letra, la melodía y la interpretación del cantante, haciéndolo especial para mi melodioso y romántico. Ya que generalmente me inclino a temas musicales donde pueda interpretar temas románticos ò amores no correspondidos”.

