Alianza Lima oficializó continuidad de Néstor Gorosito como técnico para la temporada 2026

“Pipo” para rato. Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, oficializó la renovación de contrato de Néstor Gorosito por toda la temporada 2026, por lo que el entrenador argentino continuará en Matute buscando el título nacional y reeditar la gran campaña en torneos internacionales.
“El motivo de estar aquí es anunciar la renovación de Néstor Gorosito para que continúe con nosotros el año 2026. Su renovación obedece a un análisis integral del área deportiva, respaldado por nuestro gerente general, Fernando Cabada, y por la institución. Es una decisión que se tomó por todas las cosas que nos ha tocado vivir, por el proyecto que se inició en diciembre pasado y que continuará el próximo año, Dios mediante”, señaló Navarro en conferencia de prensa.
«Quiero primero agradecerle a la institución, a Franco, a Fernando, a Franquito, a toda la gente, a todos los dirigentes que han optado para que nosotros sigamos, a los jugadores porque si no fuera por ellos y por el rendimiento individual y grupal, no hubiera sido posible. Nos llena de orgullo estar en una institución que nos brinda todo para poder desarrollarnos, hay un muy buen plantel, internacionalmente nos fue bien”, remarcó Néstor Gorosito.
Añadió: “Nosotros queríamos salir campeones, teníamos la ilusión, el equipo y las armas, desgraciadamente no lo pudimos concretar, jugando 18 partidos y muy bien, superando a rivales poderosos como Gremio y Boca, el equipo dio la talla».
Por último dijo: «Debemos mejorar principalmente por lo hecho en este torneo (Clausura) ya que en el anterior fue la última pelota de Rivera en nuestra cancha, en el último minuto, con un jugador menos, con la ‘U’, ahí estuvo la diferencia de los 2 puntos. Debemos mejorar como cuerpo técnico y con los excelentes jugadores que tenemos. Lo hecho de visitantes lo tenemos que equilibrar como local”.