SMP: condenan a 35 años de cárcel para feminicida que intentó asesinar a su conviviente

Un agresor que atacó a cuchillazos a su pareja en el interior de su vivienda ubicado en el distrito de San Martín de Porres, porque le dijo que vaya a trabajar para comprar pañales para su menor hija, fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad. Además deberá pagar una reparación civil.

El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte logró esta condena drástica para Segundo Cubas (42), tras hallarlo culpable de ser autor del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en agravio de su conviviente.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Kurt César Van Driss Figueroa sostuvo que los hechos ocurrieron en abril de 2024, cuando la víctima venía insistiendo al sentenciado para que vaya a trabajar y consiga dinero para comprar los pañales de su menor hija.

Sin embargo, el condenado que se encontraba bajo los efectos del consumo de drogas y en un contexto de abuso de poder y discriminación contra la mujer, enfurecido tomó un cuchillo de cocina y apuñaló en diversas partes del cuerpo a su pareja, pese a estar en presencia de su bebé.

La agraviada logró escapar y solicitó ayuda a sus vecinos, quienes la auxiliaron de inmediato y retuvieron a Segundo Cubas hasta la llegada del personal policial.

El representante del Ministerio Público sustentó como principales elementos probatorios el acta de intervención policial y el acta de registro personal, que acredita que al procesado se le encontró dos cuchillos de cocina.

Asimismo, presentó el certificado médico legal de la víctima, la pericia de biología forense y el certificado de antecedentes penales del sentenciado, que ya registraba condenas por homicidio calificado, omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad y tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos.