Sedapal suspenderá el agua en seis distritos de Lima este jueves 23 de octubre

Diario UNO - Redacción
Los cortes durarán hasta 12 horas en algunas zonas por trabajos de mantenimiento de la tubería

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programó cortes de agua para este jueves 23 de octubre en seis distritos de la capital. La suspensión del servicio afectará a miles de vecinos por hasta 12 horas debido a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes de tubería. La empresa estatal solicita a los residentes tomar precauciones.

San Juan de Miraflores, el distrito más afectado


San Juan de Miraflores concentra la mayor cantidad de zonas sin agua. El corte abarcará desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en los sectores 300, 307 y 308. Entre las áreas afectadas figuran los pueblos jóvenes José María Arguedas, 5 de Mayo, Ollantay y El Nazareno, además de los asentamientos humanos Leoncio Prado, Virgen del Carmen y La Inmaculada.

La interrupción también alcanzará a otros 12 asentamientos humanos, incluyendo El Paraíso, José C. Mariátegui, Villa Limatambo, Las Malvinas y Caminos de la Hermandad. Sedapal justifica el corte por la limpieza del reservorio que abastece estas zonas.

Cortes extendidos en San Miguel y otros distritos


En San Miguel, el agua se cortará de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en el sector 46. Las zonas afectadas incluyen el conjunto habitacional Parque Gallese, las urbanizaciones Miramar y Pando 7° etapa, además del cuadrante entre el jirón Diego de Agüero y la avenida Lima. El motivo es la ejecución de un empalme de tubería.

Carabayllo experimentará el corte de 12:00 m. a 8:00 p.m. en su sector 371. Trece asentamientos humanos y centros poblados quedarán sin servicio, entre ellos Los Ángeles de Carabayllo, Valle Hermoso El Mirador y Nueva Jerusalén II.

Once horas sin agua en tres distritos del sur


Santiago de Surco, Barranco y La Molina enfrentarán las suspensiones más prolongadas. En Surco, el corte durará de 12:00 m. a 11:00 p.m., afectando al asentamiento humano Señor de los Milagros y las urbanizaciones El Naranjuelo y José Abelardo Quiñones.

Barranco sufrirá el mismo horario de interrupción en su sector 371, donde las urbanizaciones Fundo Venegas, Tejada Alta y Venegas quedarán sin servicio. La Molina registrará el corte más extenso: de 12:00 m. a 11:50 p.m. en su sector 192, que incluye las urbanizaciones Laderas de Melgarejo, Santa Patricia y Far West Villas.

Sedapal comunicó estos cortes mediante su canal oficial de WhatsApp. La empresa recomienda almacenar agua con anticipación para las actividades básicas del día.

