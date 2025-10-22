Sedapal suspenderá el agua en seis distritos de Lima este jueves 23 de octubre

Los cortes durarán hasta 12 horas en algunas zonas por trabajos de mantenimiento de la tubería

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programó cortes de agua para este jueves 23 de octubre en seis distritos de la capital. La suspensión del servicio afectará a miles de vecinos por hasta 12 horas debido a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes de tubería. La empresa estatal solicita a los residentes tomar precauciones.

San Juan de Miraflores, el distrito más afectado



San Juan de Miraflores concentra la mayor cantidad de zonas sin agua. El corte abarcará desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en los sectores 300, 307 y 308. Entre las áreas afectadas figuran los pueblos jóvenes José María Arguedas, 5 de Mayo, Ollantay y El Nazareno, además de los asentamientos humanos Leoncio Prado, Virgen del Carmen y La Inmaculada.

La interrupción también alcanzará a otros 12 asentamientos humanos, incluyendo El Paraíso, José C. Mariátegui, Villa Limatambo, Las Malvinas y Caminos de la Hermandad. Sedapal justifica el corte por la limpieza del reservorio que abastece estas zonas.

Cortes extendidos en San Miguel y otros distritos



En San Miguel, el agua se cortará de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en el sector 46. Las zonas afectadas incluyen el conjunto habitacional Parque Gallese, las urbanizaciones Miramar y Pando 7° etapa, además del cuadrante entre el jirón Diego de Agüero y la avenida Lima. El motivo es la ejecución de un empalme de tubería.

Carabayllo experimentará el corte de 12:00 m. a 8:00 p.m. en su sector 371. Trece asentamientos humanos y centros poblados quedarán sin servicio, entre ellos Los Ángeles de Carabayllo, Valle Hermoso El Mirador y Nueva Jerusalén II.

Once horas sin agua en tres distritos del sur



Santiago de Surco, Barranco y La Molina enfrentarán las suspensiones más prolongadas. En Surco, el corte durará de 12:00 m. a 11:00 p.m., afectando al asentamiento humano Señor de los Milagros y las urbanizaciones El Naranjuelo y José Abelardo Quiñones.

Barranco sufrirá el mismo horario de interrupción en su sector 371, donde las urbanizaciones Fundo Venegas, Tejada Alta y Venegas quedarán sin servicio. La Molina registrará el corte más extenso: de 12:00 m. a 11:50 p.m. en su sector 192, que incluye las urbanizaciones Laderas de Melgarejo, Santa Patricia y Far West Villas.

Sedapal comunicó estos cortes mediante su canal oficial de WhatsApp. La empresa recomienda almacenar agua con anticipación para las actividades básicas del día.