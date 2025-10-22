Real Madrid venció por la mínima cuenta de 1-0 a la Juventus de Turín por la Champions League

Real Madrid de España ganó el clásico europeo ante la Juventus de Italia 1-0, gracias al gol del volante inglés Jude Bellingham en el inicio del complemento, para ubicarse como uno de los cinco punteros de la Champions League 2025-2026, al cumplirse la parte complementaria de la tercera fecha. Se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu y con el arbitraje del esloveno Vincic.

Pero vale remarcar, que los merengue sufrieron hasta el último minuto del cotejo, para sumar un nuevo triunfo y lograr el pleno de victorias en las tres primeras jornadas de la Champions. Las paradas de su arquero belga Courtois, evitaron que los turinenses se llevaran al menos una igualdad.

Tras un primer tiempo en el que el protagonismo lo tuvo el Madrid con llegadas sucesivas al arco de Di Gregorio, no tuvo fortuna para embocarla a la red, con pocos contragolpes de la visita. Para el complemento, se rompió la paridad cuando se jugaban los 53’, tras una buena acción individual de Vinicius Junior, quien sacó un remate que el balón pegó en el parante izquierdo y el rebote lo añadió Jude Bellingham y anotar la solitaria conquista.

Real Madrid sumo 9 puntos y es uno de los lideres, mientras la Juventus se quedó con solo 2 puntos en el lugar 25.

Otros Resultados: Athletic Club (ESP) 2 Qarabag (AZE) 1; Galatasaray (TUR) 3 Bodo Glimt (NOR) 1; Sporting de Lisboa (POR) 2 Olympique Marsella (FRA) 1; Bayern Múnich (ALE) 4 Brujas (BEL) 0; Mónaco (FRA) 0 Tottenham (ING) 0; Atalanta (ITA) 0 Slavia Praga (CHE) 0.