Poder Judicial: ANC realiza visita judicial extraordinaria a la Corte del Santa para verificar desempeño funcional

• Actividad de control se llevará a cabo hasta el viernes 24 de octubre.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) realiza una visita judicial extraordinaria a los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del Santa, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales de magistrados y servidores judiciales, así como el adecuado trámite de los expedientes.

La jornada de control, que se extenderá hasta el viernes 24 de octubre, está liderada por la doctora Nelly Gladys Pinto Alcarraz, responsable de la Oficina Central de Control Preventivo y Concurrente de la ANC-P quien, junto a un equipo integrado por jueces de control y servidores especializados, evalúan diversos aspectos de la función jurisdiccional, tales como la celeridad procesal, la calidad del servicio al ciudadano, la asistencia, puntualidad y permanencia de los magistrados.

En esta primera jornada, los jueces de control realizan inspecciones a distintos órganos jurisdiccionales del distrito de Chimbote y Casma. El juez superior Carlos Anticona Luján efectuó labores de control en la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) del Santa, mientras que la doctora Nelly Gladys Pinto Alcarraz supervisó las actividades en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa y Juzgado Unipersonal de Casma.

En tanto, el magistrado superior David Quispe Salsavilca realiza labores de supervisión en la Segunda Sala Laboral, mientras que la jueza especializada Carmen Yahuana Vega inspecciona el Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por su parte, la doctora Yessica Viteri Valiente efectuó la verificación correspondiente en el Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de la misma especialidad de Chimbote.