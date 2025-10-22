Ministerio Público logró prisión preventiva contra sujeto que estaría extorsionando a una bodega en Villa María del Triunfo

Un sujeto que habría estado extorsionando a los dueños de una bodega en el distrito de Villa María del Triunfo fueron detenidos y enviados a prisión por el plazo de nueve meses.

El cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa María del Triunfo logró que se dicte la medida coercitiva contra Manuel José Ruiz Guerra, como autor de la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, en agravio de Silvia Janeth Aguilar Llacza y Ruler Abimael Rivas Rojas.

El fiscal provincial Alfredo Marcial Jara Espinoza consiguió que se dicte tal prisión preventiva al sustentar el hecho delictivo ocurrido el 1 de octubre de 2025, en la bodega ubicada en la Av. San Juanito del A.H. Virgen de Lourdes Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo, en circunstancias que se presentó el imputado Manuel José Ruiz Guerra a bordo de una moto para cobrar una supuesta deuda a la agraviada Silvia Aguilar siendo atendido por una menor que se encontraba en el lugar.

Ésta llamó a su madre -la agraviada- que se encontraba fuera del domicilio. Paralelamente, el imputado le envió mensajes extorsivos exigiéndole dinero, por lo que la mujer le yapeó 20.00 soles. Luego el 8 de octubre de 2025, nuevamente el imputado llegó a dicha bodega a pedir dinero, pero al no recibirlo, robó productos de limpieza por un monto de 100.00 soles. Ese mismo día, mediante mensaje por WhatsApp amenazó a la agraviada con saquear su bodega y atacar a su familia. En atención a ello, el agraviado Ruler Rivas, interpuso la denuncia.

El 15 de octubre de 2025, un efectivo policial se trasladó hasta la bodega que estaba siendo extorsionada y amenazada, entonces al llegar observó a un sujeto, de nacionalidad venezolana, a bordo de una moto quien se identificó como Manuel José Ruiz Guerra el mismo que estaba exigiendo dinero de manera prepotente al agraviado.

En ese momento, este último señaló y reconoció al imputado como la persona que lo estaba extorsionando desde hace casi dos semanas con el pretexto de pagarle un préstamo que jamás hizo. Además, denunció que dicho sujeto acude a su bodega en horas de la mañana para cobrarle un cupo.

El Ministerio Público reafirma su lucha contra la delincuencia.