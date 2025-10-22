Ministerio Público de Lima Norte investiga a vecino que atacó a puñaladas a dos hermanos

El Ministerio Público de Lima Norte, inició investigación preliminar contra Enrique Flores por atacar a puñaladas a dos hermanos en plena calle del distrito de San Martín de Porres, luego de sostener una acalorada discusión.

El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla investiga a Enrique Flores por la presunta comisión del delito de lesiones en agravio de dos hermanos, a quienes habría atacado con un arma punzocortante durante una pelea en la calle Las Dalias, en el distrito de San Martín de Porres.

El Despacho dispuso que el Departamento de Investigación Criminal PNP de San Martín de Porres reciba la declaración de los agraviados y posibles testigos; recabe el informe clínico de las víctimas, los registros de las cámaras de seguridad y los informes de las pericias de criminalística; practique la inspección técnico policial; entre otras diligencias para la identificación de los responsables.