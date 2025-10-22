Los sándwiches D’el Abuelo Chicoma: sabor casero que quiere conquistar Lima

Un emprendimiento que nació en las calles del Centro y hoy llega a toda la capital con propuestas únicas que van más allá del sándwich tradicional

Conocí a Tania hace un tiempo en el Centro de Lima, justo afuera de la estación Jirón de la Unión del Metropolitano. Ahí, entre el bullicio de la ciudad, vendía sus sándwiches a funcionarios públicos, trabajadores de oficina y a cualquiera que tuviera la suerte de toparse con ella. Me acerqué por curiosidad y terminé siendo cliente frecuente. Hoy, con un local establecido en Lima Norte y servicio delivery a toda Lima Metropolitana, El Abuelo Chicoma se ha convertido en una opción que vale la pena conocer.

Más que sándwiches

Lo primero que hay que decir es que aquí no solo venden sándwiches, aunque esos sean su fuerte. El catálogo es bastante amplio. Tienen bocaditos para eventos: petipanes de pollo desde S/160 el ciento, tequeños de queso y lomo con sus salsas especiales, bolitas de causa rellena, piernitas de pollo. También ofrecen postres como minitartaletas, trufas, minibrownies y su famosa crema volteada de lúcuma o zapallo.

Si buscas algo más contundente, preparan almuerzos personalizados ejecutivos, fit y top desde S/18. Incluso tienen opciones criollas como papa rellena y una «Ronda Marina-Criolla» que incluye arroz con pollo, papa a la huancaína, ceviche y chicharrón de pescado. Para los postres tradicionales, venden mazamorra morada y arroz con leche por litros, con combos familiares desde S/25.

Los sándwiches estrella

Pero volvamos a lo que realmente me trajo aquí: los sándwiches. Tania me entregó personalmente cuatro sándwiches de S/15 cada uno. Vienen en pan tipo submarino, bien rellenos, con combinaciones que no encuentras en cualquier lado. Yo pedí «Mi Niña Bonita», que lleva pollo, apio y pecanas. Suena simple pero el equilibrio de sabores funciona perfecto.

El menú tiene más de quince variedades con nombres peculiares. Está «La Matadora» con carne asada, queso cheddar, tocino y aros de cebolla. «Juan Chicoma Sabe» trae trozos de carne salteada en salsa de mantequilla con queso cheddar. «5 pa las 12» es de pavita asada con apio, pecanas y manzana. «Elsita» viene con chicharrón de pescado, salsa criolla y palta. Hay opciones vegetarianas como «La Engreída» con tomate, queso derretido y albahaca.

Un emprendimiento con historia

Tania estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional del Callao. Con ese conocimiento y mucho esfuerzo montó este negocio. Lo interesante es que ella misma prepara todo y hace las entregas. Es una persona amable, de esas que te caen bien de entrada. Eso también cuenta cuando compras comida hecha por alguien.

Cómo pedir

El Abuelo Chicoma está en Lima Norte, pero no importa dónde estés. Hacen delivery a prácticamente toda Lima Metropolitana. Los pedidos se hacen al 991 350 327. Los precios son razonables considerando la cantidad y calidad. Un sándwich de S/15 te deja satisfecho, no es de esos que te quedas con hambre.

Si quieren probar algo diferente, les recomiendo que le den una oportunidad. Yo ya lo hice y volveré a pedir. Y sin canje, ah. Hay que apoyar emprendimientos locales y con gusto pago, además que una vez me invitó un sándwich. A veces los mejores lugares son esos emprendimientos que empiezan desde abajo y van creciendo con trabajo honesto.

Mi pedido de hoy que llegó directo a mi casa

Contacto: 991 350 327

Búscalos en Facebook como «D’el Abuelo Chicoma – Sanguchería Sabrosa & Más»