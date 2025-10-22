Liverpool se recuperó y aplastó al Eintracht Frankfurt por 5-1 de visitante

Más que oportuna fue el triunfo y por goleada que logro el Liverpool de Inglaterra, al ir a Alemania y superar claramente al Eintracht Frankfurt 5-1, en partido correspondiente a la tercer a fecha de la Champions League 2025-2026. Pese a comenzar con el marcador en contra, los “reds” tuvieron la capacidad de recuperarse y darlo vuelta con autoridad.

Eintracht Frankfurt comenzó mejor y ejerció dominio sobre la visita. A los 26’ el danés Rasmus Kristensen abrió la cuenta para el local, tras buena acción previa de Mario Goetze. Sin embargo, Liverpool reacciono y logro tres goles en esta etapa, por acción del francés Hugo Ekitike (35’), el neerlandés Virgil van Dijk 39’) y el francés Ibrahima Konate (44’).

En la etapa complementaria, Liverpool consolidó la goleada con otros dos tantos, a cargo del delantero neerlandés Cody Gakpo (66’) y el húngaro Dominik Szobozlai (70’). Con esta victoria el cuadro inglés sumó 6 puntos (décimo), mientras el Eintracht Frankfurt se quedó con 3 unidades (puesto 22).