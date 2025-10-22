Kimberly García lidera selección de atletismo para los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Queda poco para el inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 y la selección de atletismo ya quedó definida al dar a conocer los representantes peruanos que buscarán quedarse con la medalla en sus disciplinas. La atleta Kimberly García lidera la lista y es una de las favoritas para quedarse con una medalla en sus distintas competiciones. También están las destacadas Evelyn Inga y Mary Luz Andía.

De la misma forma, también están José Luis Mandros y Paola Mautino, así como los jóvenes Aron Earl y Cayetana Chirinos. En total son 52 los atletas que conformarán la selección de atletismo. Vale remarcar que los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 se llevarán a cabo a partir del sábado 22 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre con más de 4 mil deportistas de 17 países en 45 disciplinas.

Entre las Damas también destacan la presencia de Jovana de la Cruz, Jazmín Matos, Anita Poma, Saida Meneses, Kiara Mújica, Jeimy Pretell, Isabel Quiroz, Jimena Reyes, Rafaela Sánchez, Silvana Segura, Zarita Suárez, Lizaida Valdivia, Catalina Yzaga, Ximena Zorrilla, Arantxa Cortez, Doménica Crose y Paula Daruich.

En los Varones también están Giancarlo Bravo, Jeffrey Cajo, Luis Campos, Jaime Ccanto, Ferdinand Cereceda, Luis Chávez, Rodrigo Cornejo, Josías Cruzado, Yeferson Cuno, Aron Earl, Luis Elespuru, Mariano Fiol, Luis Fossa, Luis Huamán, Lizardo Huamaní, Ulises Martin, Paolo Medrano, Jhonatan Molina, Fabritzio Moreno, Walter Nina, Gian Piero Ragonesi, Pablo Rodríguez, José Luis Rojas, Carlos Rospigliosi, Ángel Solís y Marco Vilca.